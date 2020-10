IMMUNI È MORTA, IL MES ANCHE E PURE IL RECOVERY FUND NON SI SENTE TROPPO BENE.

Sconcertante ma vero. Tutti quelli che per quattro mesi l’ hanno menata con la miracolosa App Immuni ora ci spiegano che Immuni è fallita. Tutti quelli che per quattro mesi ci hanno lavato il cervello con « Dobbiamo prendere il Mes » ora ci dicono che no, nessuno in Europa lo prende e pure per l’inutile Gualtieri il Mes è inutile . Quello che tutti costoro ancora non scrivono – ma a breve lo dovranno fare – è però che se Immuni e Mes sono morti pure il Recovery Fund non si sente troppo bene . Spagna Portogallo e probabilmente la stessa Francia non intendono infatti ricorrere ai prestiti del Fondo : vogliono solo gli eventuali aiuti a fondo perduto . Fin troppo facile prevedere che questa mossa scatenerà la reazione a catena di Frugali, Visegrad e Scandinavi: se volete solo le caramelle e non la condizionalità del prestito , noi le caramelle a spese nostre non le mettiamo e riparliamo di questo bel fondo nel 2025 , con tanti saluti alla presidenza tedesca che doveva imporre tutto e non riesce a imporre nulla.

Giovanni Negri