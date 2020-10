VATTENE. VATTENE SUBITO.

“Non potete pensare che il governo risolva il problema da solo”. Prego ? Cosa hai detto , pezzo di Arlecchino? Prima Risolvevi Tutto : le nottate in diretta Facebook, i 5 milioni di mascherine garantite dal coglione Arcuri il 5 maggio in 50mila posti vendita mai visti, le casse integrazioni che 1 milione di italiani ancora aspettano, i banchi monouso che il ri-coglione Arcuri non ha mai consegnato nè mai detto chi ha “vinto” gli “appalti”, i Non soldi del Non Recovery Fund che “un anticipo cospicuo arriva nell’autunno 2020” e invece non arrivano nè cospicui nè non cospicui nè nel 2020 e neanche nel 2021 e neanche nel 2022, il grottesco sfacelo di Immuni del ri-ri-coglione Arcuri che neanche le Asl scaricano e registrano per la tracciabilità, la tragedia di intere giornate di coda per uno straccio di tampone dopo la vergogna dei tamponi spediti alle Regioni senza reagente, una gestione del Covid che ha soltanto avuto la fortuna sfacciata (ora finita) di avere davanti una primavera tiepida e una calda estate , e adesso faccia di bronzo che cosa balbetti ? “Non potete pensare che il Governo risolva il problema da solo”. Vattene, vattene subito, torna da dove sei venuto e senza che nessuno ti abbia mai eletto.

Giovanni Negri