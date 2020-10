Il pianto di Kim Jong-un

Kim Jong-un piange in diretta: “non sono stato all’altezza del mio popolo”.

De Magistris candida a sindaco Alessandra Clemente. A Roma si candidano a sindaco Sgarbi e Calenda.

Focolaio di Covid in Vaticano: positive quattro guardie svizzere.

Trump negativo al test e non più contagioso.

Per conquistare il voto latino in Florida Trump taccia Biden per socialista e lo accusa di voler cedere ai governi di Cuba, Nicaragua e Venezuela.

Lukashenka ordina di usare contro i manifestanti “armi letali”.