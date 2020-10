Covid, test di massa in Cina

Dopo 6 contagi a Qingdao, la Cina lancia test di massa su 9 milioni di persone.

Boris Johnson presenta un piano con tre livelli di lockdown. A Parigi c’è un record di 17% di positivi sui tamponi. Il presidente della Polinesia Francese positivo il giorno dopo essersi visto con Macron..

La Lituania va a destra. Al primo turno la Unione Patriottica- Cristiani Democratico Lituani, principale partito di opposizione di destra, dal 22,63 al 25,71%, sorpassando al primo posto la Unione dei Contadini e dei Verdi di Lituania, che scende dal 22,25 al 18,15. Il Partito Laburista, che malgrado il nome si proclama liberale ma è appoggiato soprattutto dalla minoranza russofona, sale dal 4,88 al 9,61, i socialdemocratici scendono dal 15,04 al 9,6, il nuovo Partito della Libertà (liberale di sinistra) ha preso il 9,3, il Movimento Liberale scende dal 9,45 al 7,03. Il partito dei polacchi sarebbe uscito dal parlamento.

Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato questa mattina agli statunitensi Paul Milgrom, 72 anni e Robert Wilson, 83 anni. I due economisti hanno studiato soprattutto i meccanismi delle aste e i loro lavori sono stati ad esempio utilizzati per l’assegnazione delle frequenze tlc. il sistema delle aste viene però anche usato in campi come i diritti di emissioni di CO2 o il collocamento di titoli di Stato. Come si legge nella motivazione del premio per “aver migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di assegnazione”. Ai vincitori del Nobel va un premio da un milione di euro. Migrom e Wilson insegnano entrambi all’università di Stanford, in California.

Domenica si vota in Bolivia. Elezioni rinviate per il Covid, dopo che il tentativo di Morales di farsi rieleggere per la quarta volta violando la Costituzione si era tradotto nella sua fuga. La presidente a interim Jeanine Áñez si è poi ritirata, dopo che si è resa conto che correva il rischio di spaccare il voto anti-Morales. In Bolivia si vince al primo turno non soltanto con il 50% più uno, ma anche con 10 punti di distacco sul secondo. Gli ultimi dati danno il 27-36% delle intenzioni di voto Luis Arce: ministro dell’Economia autore di un miracolo economico e volto affidabile del partito di Morales. Il 24-28% al centrista Carlos Mesa. Il 10-14% a Luis Fernando Camacho, leader di destra che vuole essere il Bolsonaro boliviano. Quasi tutti i sondaggi danno al secondo turno la vittoria di Mesa, se ci arriva.

Ieri la riunione con il comitato scientifico, oggi la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali e o oggi o martedì il decreto del presidente del Consiglio con le nuove restrizioni anti contagio da Covid 19, che dovrebbero entrare in vigore da giovedì. Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi sarà necessario un solo tampone in uscita. Una circolare del governo sull’obbligo di indossare mascherine all’aperto precisa che è un obbligo per le passeggiate, non per il jogging. Anche se le misure sono ancora da limare, l’esecutivo è orientato a imporre una stretta sulle feste private e sulla movida, introducendo l’obbligo di massimo trenta partecipanti a cerimonie e riunioni, il divieto di assembramento davanti a bar e ristoranti dalle 21 e la chiusura anticipata di tutti i locali alle 24. Stop anche agli sport amatoriali che prevedano un contatto, come il calcetto. Dovrebbe essere poi confermata la limitazione alle presenze nei congressi e nelle manifestazioni pubbliche al chiuso (massimo mille persone all’aperto, se consentito dalle condizioni) con una possibile deroga per alcuni teatri (come La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, con percentuale su capienza rispetto al numero già indicato di massimo 200 spettatori). Il governo starebbe poi valutando l’ipotesi di incentivare, portandolo al 70%, il ricorso allo smart working per la pubblica amministrazione, e insistere con una campagna di forte raccomandazione a favore dell’uso delle mascherine per i non conviventi, anche all’interno delle case. Il governo esclude nuovi lockdown generali, come a marzo.

Almeno 90 partecipanti alla manifestazione No Mask di sabato verrebbero multati, tra i 400 e i 1000 euro.

La Corea del Nord presenta in una parata un nuovo gigantesco missile intercontinentale.

La tregua nel Nagorno Karabakh non regge. 7 morti nel bombardamento armeno su Ganja.

In Francia attaccato un commissariato con fuochi di artificio e spranghe.