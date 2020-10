Trump: “Regeneron gratis per tutti. Pagherà la Cina”

Trump: “Essere stato contagiato dal Covid è stata una benedizione di Dio”. «Voglio il Regeneron gratis per tutti. Sarà la Cina a pagare”.

In Brasile oltre 5 milioni di casi. Record di casi in Francia: +18.746 in 24 ore. Macron: “Verso altre restrizioni” In Scozia e a Bruxelles scatta la serrata per bar e locali, in Francia e Germania è nuovo record di contagi in 24 ore. Coronavirus. L’Europa supera i 6 milioni di casi. Cifre record anche in Germania.

Al momento “non si sa dove si trovino il presidente kirghiso Sooronbai Jeenbekov e il primo ministro Kubatbek Boronov”. Lo ha dichiarato a Interfax il vice segretario del Consiglio di Sicurezza kirghiso Omurbek Suvanaliyev. “È stato deciso di chiudere le frontiere per motivi di sicurezza”, ha aggiunto.

Putin per il suo compleanno ha testato un suo super-missile.

L’ex-poliziotto accusato della morte di Gorge Floyd in libertà dopo aver pagato una cauzione di un milione di dollari.