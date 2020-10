Intervistati e venduti

Così sono ridotti i Grandi Pennivendoli: Gruber che intervista Gannini (e viceversa) sulle reciproche condizioni di salute e come ci si deve comportare quando si è contagiati e quanto signora mia bisogna essere diversi da Trump anche nella malattia. Uno spettacolo un po’ penoso, con protagonisti che non sanno invece nè dire una parola nè fare un’ intervista ai colleghi di 13 testate che il Padrone sta vendendo , senza averli neppure informati, e presto saranno dei licenziati a spasso: Tirreno, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia e Mestre, Provincia Pavese, Corriere delle Alpi, Sentinella del Canavese e via elencando. Ma presto, ah quanto presto ancora non lo sanno, ce ne sarà un’altra di testata venduta perchè ormai ha solo la credibilità di carta per incartarci il pesce e i suo conti sono peggio che a rotoli.

Giovanni Negri