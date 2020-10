Stato di emergenza, alla Camera manca il numero legale

Speranza: “Raccomando le mascherine anche tra gli amici”. “Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare, valutiamo l’estensione dell’obbligo delle mascherine anche all’aperto”. “Italia meglio di altri in Ue, ma peggiora.” Ma alla Camera manca il numero legale e l’opposizione festeggia.

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino positivo al Covid

La commissione elettorale del Kirghizistan ha deciso di invalidare i risultati delle votazioni alle elezioni parlamentari. La Commissione elettorale centrale del Kirghizistan (CEC) ha dichiarato non valido l’esito delle elezioni parlamentari del 4 ottobre. “In relazione a numerose violazioni durante il voto e il periodo pre-elettorale, in una riunione dei membri della Commissione elettorale centrale è stata presa la decisione di dichiarare le elezioni non valide”, ha dichiarato il servizio stampa della commissione alla TASS. I risultati del voto hanno suscitato violente proteste di piazza e questa mattina dei manifestanti hanno preso d’assalto le sedi istituzionali.

Il Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez per i loro studi sui buchi neri e le loro implicazioni nella comprensione dei meccanismi che regolano l’Universo.