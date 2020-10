Piero Angela, “L’esercito in strada per intimare di indossare la mascherina”

Piero Angela nel presentare la prossima stagione di ‘SuperQuark+’: “Serve l’esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro”. “I negazionisti sono vittime della mala informazione. Alcuni sono recuperabili, altri no. Alle manifestazioni contro le mascherine erano quattro gatti e a lungo andare saranno anche di meno”.

Conte: “Rinunciamo ad alcune libertà per la salute”. “Qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza. Garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ovunque si svolga la vita sociale, significa preservare anche l’economia”.

Positivi l’ex ministra della Salute Lorenzin e il sottosegretario agli Esteri Merlo. La Lorenzin: “ho febbre e mal di gola. Il coronavirus è una brutta bestiaccia”. Annullata la seduta della commissione Bilancio della Camera a cui doveva partecipare questa mattina. Test anche in commissione Esteri.

Critiche a Trump per essere uscito dall’ospedale ancora contagiato e esponendo la sicurezza del Servizio Segreto (la scorta). Al Muro del Pianto preghiera per la guarigione di Trump.

L’Armenia accusa la Turchia di volere “un nuovo genocidio”. L’Iran dice di lavorare a un cessate il fuoco.

Record di contagi in Russia. Mosca rischia il lockdown.