Casaleggesi e grillini alla guerra

Duro scontro tra Davide Casaleggio, che annuncia sul Blog delle Stelle “niente supporto al Movimento 5 Stelle se diventerà un partito”, e il Comitato di Garanzia del Movimento, formato da Vito Crimi, Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi, che lo mette in mora e lo diffida dall’utilizzare il sito “per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi” del M5S. “Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio – si legge nella pagina Facebook – non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato in data odierna rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare”. Però il Blog delle Stelle è intestato a Davide Casaleggio.

La presidente della Commissione Europa Ursula von der Layen in isolamento.

Trump esce in Suv dall’ospedale per salutare i sostenitori, ma poi torna indietro. Il presidente dice di sentirsi meglio ma i medici annunciano “giorni critici”.

Parigi in massima allerta.

Papa Francesco in una enciclica attacca neo-liberalismo e populismo e dice che il capitalismo ha fallito di frnte al Covid 19.

Buco da 26 miliardi per l’Inps. In bilico i soldi per le pensioni e per il reddito di cittadinanza.

Col nuovo Dpcm di ottobre il governo impone nuovi divieti per affrontare la seconda ondata. Matrimoni e feste private a numero chiuso, chiusura locali alle 23, mascherina anche all’aperto, esercito in strada per controllare.

Scontro politico per Juventus-Napoli, data alla Juventus per 3-0 dopo che il Napoli aveva avuto il divieto di volare dalla Asl. Annunciato ricorso alla magistratura ordinaria.

Ucciso dalla Polizia a Napoli un rapinatore 17enne con pistola giocattolo.

In Nuova Caledonia al referendum per ottenere l’indipendenza dalla Francia il No ha vinto con il 53,26%, con un’affluenza molto alta, pari all’85,6%. Il risultato è stato simile a quello fatto registrare nel referendum di due anni fa, quando i contrari all’indipendenza avevano vinto con il 56,7%, quindi con un margine un po’ più ampio di quello rilevato ora, ma con una minore affluenza, pari all’81%. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito il risultato del referendum un «segno di fiducia nella repubblica».

Oltre 200 morti nella guerra per il Nagono Karabakh. Missili armeni bombardano Ganja, seconda città dell’Azerbaigian.

Il Guatemala ha fermato la carovana di migranti dall’Honduras.

Le Farc ammettno di aver ucciso nel 1985 il leader conservatore Álvaro Gómez Hurtado.