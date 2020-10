4 APRILE – 4 OTTOBRE. EVOLUZIONE DEL PENSIERO UNICO.

Sono penosi i Cantori dell’Emergenza Permanente , gli Aedi del Neurosocialismo Sanitario. Oggi Verdelli intima sul Corriere della Sera che “L’Obbedienza Civile non solo e’ la nuova Virtù’ ma è l’Antivirus”, mentre Repubblica erige la Mascherina a Mito degno della Resistenza e aderisce alla campagna di lavaggio del cervello per ripescare l’ormai rottamata App Immuni dal suo penoso fallimento. Forse è bene ricordare a costoro cosa dicevano nella loro Propaganda pubblica esattamente 5 mesi fa, cosa raccontavano al Paese il 4 Ottobre scorso , naturalmente a reti unificate . Quasi irridendo chi come noi si permetteva di dire che di tutte le tonnellate di parole e promesse al vento, l’unica cosa seria sarebbe stata quella di usare tutti la mascherina, così come si stava già facendo da settimane a Vienna e a Praga.

Giovanni Negri