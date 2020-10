Trump “ad alto rischio”

Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus. Sospesa la campagna elettorale. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che lo stesso presidente aveva confermato la positività al coronavirus di Hope Hicks, l’ex modella 31enne che ora è stata richiamata come consigliera della Casa Bianca per la campagna elettorale. «È positiva al coronavirus, ha lavorato in modo molto duro senza fermarsi mai. Io e la First Lady abbiamo fatto il test» aveva scritto. Secondo il corrispondente a Washington dell’emittente Abc, la Hicks è sintomatica. «Non solo è risultata positiva al coronavirus, ma ci hanno anche detto che ha i sintomi. Sta male» scrive il corrispondente dalla casa Bianca della tv Abc.

Per gli esperti Trump è un contagiato “ad alto rischio”.

Nel Lazio dal 3 ottobre obbligatoria la mascherina anche all’aperto.

La Oms dice che la Spagna è scappata di controllo.

In Francia boom di 13970 casi di Covid in 24 ore. Verso la chiusura di bar e ristoranti.

Macron annuncia una legge contro il separatismo islamico.

Anche il Libano inizia negoziati diretti con Israele, per definire i confini marittimi.

Il ministero dell’Interno della Turchia ha destituito il sindaco curdo di Kars, tra le principali città dell’est del Paese. Il primo cittadino Ayhan Bilgen, esponente di spicco del filo-curdo Hdp, era stato arrestato la scorsa settimana nell’ambito della maxi-inchiesta sui disordini scoppiati sei anni fa al confine con la Siria per la chiusura della frontiera con Kobane, che impedì ai militanti curdi in Turchia di sostenere quelli siriani sotto attacco dell’Isis. Negli scontri almeno 37 persone rimasero uccise e oltre 700 ferite.

La Ue accorda sanzioni a Lukashenko.

Secondo Di Battista “l’alleanza tra Cinque Stelle e Pd è la morte nera” e paragona i Cinque Stelle all’Udeur. Mastella: “Voglio dire semplicemente quello che dicevano loro a me: ‘vaffa…’”. Eletti dei Cinque Stelle: “basta giocare a Star Wars”.

Esposto di Atlantia a Consob e Ue: “Patuanelli e De Micheli hanno fatto crollare il titolo. Falso che non rispettiamo l’accordo di luglio”.

Non ricevuto dal Papa, Pompeo si è visto col Cardinale Parolin.

Il governo di Londra si dice ottimista sul negoziato della Brexit malgrado la procedura di infrazione “atto dovuto”.

Navalny annuncia querela contro il portavoce del Cremlino.

L’Armenia accusa l’Azerbaigian di avere attaccato con droni turchi.

Amazon dice che il Covid ha contagiato 19.000 suoi dipendenti.

Delphine Böel è riuscita a farsi riconoscere figlia legittima dell’ex-re dei belgi Alberto II, col titolo di principessa.

A Ginevra dopo un referendum riconosciuto un salario minimo da 3800 euro al mese. In Venezuela invece è stato fissato 0.92 centesimi di dollaro.