Neurosocialismo Sanitario

Nel Neurosocialismo Sanitario nel quale siamo sprofondati succede anche questo. Bergoglio ha appena finito di pensare che il problema del mondo non è Pechino che mente, contagia, destabilizza la politica e l’economia del pianeta bensì “Trump che mi vuole strumentalizzare percò io non ricevo Pompeo, il segretario di stato americano” che….Zac, all’ improvviso si accorge che qualcuno dei suoi cardinali gli ha svuotato il conto. Ma non solo quello di Stato, pardon di Chiesa, ma anche proprio il suo, quello personale. Insomma come il sindaco di Ventimiglia, che mentre spiega davanti alla telecamera come funziona bene la sua polizia municipale, si accorge che gli hanno fregato il giaccone. Mah…

Giovanni Negri