CHE VOLGARITA’

Corriere della Sera sdegnato: “Insulti, parolacce, poche idee: Trump-Biden, il peggior dibattito di sempre”. Vabbè ma scusate mica tutti possono avere le profonde , intime dirette Facebook notturne di Conte, i tormentati auguri di buon anno di Mattarella, gli eleganti Banchi Monouso di Arcuri, le analisi raffinate di Tridico sulla cassa integrazione, una Ministra della scuola erudita e col rossetto dell’ università di Catania o una sindaca di Roma come Virginia esperta in Geo-Buche. Cresceranno anche loro, i due ragazzacci Donald e Joe, insieme (forse, se si abbonano al Corsera) a questa classe dirigente americana mediocre, gretta, limitata, certo non all’altezza di editorialisti tipo Giannini, Gramellini, Severgnini …..

Giovanni Negri