380 centri di detenzione di Uighuri nello Xinjiang

Un istituto di ricerca australiano ha individuato 380 centri di detenzione di Uighuri nello Xinjiang.

Il Ministero dell’Interno autorizza lo sbarco della Alan Kurdi a Arbatax. La nave della Ong tedesca Sea Eye con a bordo 125 persone di cui 87 minori da giorni vagava in cerca di un porto sicuro, con almeno quattro paesi – Germania, Francia, Malta e Italia – che si rimbalzavano le responsabilità.

Secondo la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, “la situazione del Covid-19 in alcuni Stati dell’Ue è anche peggiore del picco di marzo, questo è molto preoccupante. E significa che le misure di controllo adottate non sono state abbastanza efficaci o non sono state applicate, o non sono state seguite come avrebbero dovuto. Questo è chiaramente sottolineato nella valutazione del rischio che viene presentato oggi dall’Ecdc”.

Per la Bce la pandemia ha rappresentato un “triplice choc” per l’economia mondiale.

Per Ue e Usa, il giuramento di Lukashenko è illegittimo. Lukashenko: “è un fatto interno, l’Occidente si adegui”. 364 arresti alle proteste di ieri.

Fondato in Arabia Saudita un partito che chiede libere elezioni.

La presidente a interim della Bolivia Jeanine Añez accusa il governo argentino di “bullismo sistematico e abusivo” per l’appoggio dato a Evo Morales. Il governo argentino protesta.