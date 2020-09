Racket delle bancarelle a Roma, 18 arresti

18 arresti a Roma per il racket delle bancarelle. Dino Tredicine in carcere e il fratello Mario ai domiciliari.

La Von der Leyen presenta un nuovo patto sui migranti in cui respinge i ricollocamenti obbligatori richiesti dall’Italia.

L’aereo di Pence colpisce un uccello ed è costretto a un atterraggio di emergenza.

La Torre Eiffel evacuata per la minaccia di una bomba.

Secondo il governo russo se Navalny vuole può tornare in Russia.

In segreto Lukashenko si è insediato per il suo sesto mandato.

La Johnson & Johnson annuncia la fase finale del suo vaccino.

Nuovo record giornaliero di morti in Argentina: 470.

Bolsonaro all’Onu su Amazzonia e Covid attacca: “siamo vittime di istituzioni internazionali che agiscono per interessi oscuri”.

Facebook minaccia di lasciare l’Europa se i regolatori Ue le vietano condividere dati con gli Stati Uniti. Come conseguenza, lo stop europeo coinvolgerebbe anche il social di condivisione immagini Instagram. E negli Usa Facebook pronta a limitare i contenuti se le elezioni precipitano nel caos.

Scandalo per il presidente di sinistra messicano Andrés Manuel López Obrador che ha citato Mussolini nel suo discorso all’Onu. Facendo uno sproloquio sulla storia messicana nell’esaltare Benito Juárez, “un grande dirigente un liberale, il miglior presidente che abbiamo avuto nella nostra storia, un indigeno zapoteco” ha aggiunto: “fu conosciuto come il Benemerito delle Americhe. Fu tanto importante il suo operato e la sua fama che Benito Mussolini porta il suo nome perché il suo papà volle che si chiamasse come Benito Juárez”. Che è vero, ma il nome di Mussolini fatto alla tribuna dell’Onu ha fatto rizzare capelli in quantità.