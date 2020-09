Sì, hanno totalmente ragione i miei amici della Marianna : Salvini&Meloni giocano oggi un ruolo sostanzialmente identico a quello del PCI nella Prima Repubblica. Controllano Comuni, Province, Regioni, Sottopotere, Direzioni Rai, Nomine, Appalti , avranno le loro percentuali da Recovery Fund e possono persino sulla carta avere più voti degli altri. Ma non governeranno mai perchè non sanno concepire una coalizione, non costruiscono classe dirigente se non gerarchizzata e di apparato, brontolano anzichè proporre, agitano slogan anzichè vere idee. E, come il Pci d’antan, vengono usati dagli altri come Spauracchio contro il quale mobilitarsi, cementarsi, votare. Tragico a dirsi ma è così: con il loro SI demagogico e irresponsabile Salvini&Meloni hanno regalato altri due anni di governo all’impostore Conte e fornito una bombola di ossigeno a un M5Stelle in asfissia elettorale terminale. Buoni tuttalpiù per essere alternanza – certo non alternativa al potere attuale – Salvini&Meloni sono un fattore di blocco, non di cambiamento, della politica italiana.