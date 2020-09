SALVINI. IL COMUNISTA CHE PERDE.

Oggi, per il centro destra avere 15 regioni su 20 e non poter o saper governare è come quando nel 1984 il Pci fece lo storico sorpasso sulla Dc continuando a non essere mai forza possibile di governo. Come ha osservato Giovanni Passariello, la destra di oggi è il nuovo Pci: può sedersi al tavolo a mangiare ma non può e non vuole governare. Una conventio ad excludendum con il consenso dell’escluso, oggi come allora.

Non a caso il primo commento ieri di Salvini è stato: “Aspetto di essere chiamato dal presidente del Consiglio Conte per collaborare. Ce lo aspettiamo visto che siamo il primo partito”. Nella Prima Repubblica questa politica si chiamava “consociativismo” e oggi si manifesta nella volontà di partecipare alla gestione e spartizione dei 209 miliardi del Recovery Fund e alla gestione del potere e del sottopotere nelle Regioni e a livello locale. In cambio di nessuna ipotesi di governo.

Salvini e Meloni oggi sono come il Pci subalterno della Prima Repubblica: offrono un’opzione di possibile alternanza a livello locale ma non rappresentano una proposta di governo alternativa e al più si candidano a partecipare a un nuovo compromesso storico.

Come fu per il Pci con il sorpasso, questo centro destra più vince, prendendosi anche le Marche, e più non conta nulla. Non essendo destra storica ma destra populista, Salvini e Meloni finiscono con il rappresentare un fattore di blocco per una possibile alternativa. Sono la terapia intensiva di un M5S in agonia. È grazie al loro SI che Di Maio ha coperto la rovina dei 5Stelle in tutta Italia.

Ormai il problema di un centro destra di alternanza locale ma non di alternativa di governo è sotto agli occhi tutti, in tutta la sua evidenza.