PIDIOTI ? IDIOTI

Gli sciagurati Salvini e Meloni con il loro demenziale SI regalano due anni di governo a un Grillo e un Conte senza più voti nè credibilità, ridotti alle regionali ai minimi termini . Questi dati sulle origini dei No e dei SI sono da brivido. Con una base solidissima del 30% di NO (e nessun partito che indicava il NO) se i due sciagurati si fossero schierati per il NO oggi i 5 Stelle e l’Antipolitica sarebbero letteralmente finiti, e Conte già al Quirinale a dimettersi. Altro che “Pidioti”. Se gli altri sono Pidioti questi sono veri Idioti.

Giovanni Negri