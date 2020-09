20 SETTEMBRE 1870 – 2020

Le radici greco giudaico cristiane si fecero lentamente albero dell’ Occidente solo grazie alle battaglie laiche pagate con la vita di migliaia di donne e uomini perseguitati dalla violenza cieca e dall’ ignoranza oscurantista dei clericali e degli impostori pretesi interpreti della volontà divina. In un’Italia ancor oggi così pre-moderna, gli ultimi nomi che caddero per trasformare Roma e il Paese sono quelli dei 49 uomini che una Repubblica vile non ha neppure il coraggio di pronunciare e ricordare . I nomi dei 49 bersaglieri caduti 150 anni fa a Porta Pia per liberare la capitale.