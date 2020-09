Tutti i guai di San Marino

Tutti i guai di San Marino. Prima la crisi del sistema bancario, poi il record mondiale di morti per Covid in rapporto alla popolazione, adesso il Consiglio d’Europa che lancia un avvertimento sulla indipendenza della magistratura stile Polonia o Ungheria.

Londra verso un nuovo lockdown. L’Argentina in lockdown fino all’11 ottobre. La Colombia riattiva i voli internazionali.

120 arresti nelle proteste in Bielorussia.

Il Bahrein denuncia di aver bloccato un attacco terrorista proveniente dall’Iran. Prima rappresaglia per la pace con Israele?

I molti fronti di Pompeo. Chiede al Vaticano di non rinnovare l’accordo con la Cina, annuncia che le sanzioni contro l’Iran tornano in vigore, continua in Guayana un giro sudamericano per aumentare la pressione su Maduro.

La Speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, non esclude la possibilità di usare l’impeachment per fermare la conferma in Senato del giudice alla Corte Suprema nominato da Donald Trump. Pelosi spiega come alcuni legali hanno suggerito alla Camera di procedere con un impeachment di Trump o del ministro della Giustizia William Barra per bloccare la conferma. “Abbiamo le nostre opzioni. Abbiamo frecce nel nostro arco”, mette in evidenza Pelosi. Dello stesso avviso la deputata dem Ocasio-Cortez.

Crisi in Polonia per una legge animalista che spacca la maggioranza,

Polemica per la scelta di al-isi di far costruire due autostrade tra le Piramidi.

Rimossa dal palazzo reale thailandese la targa messa dai manifestanti: “questo paese appartiene al popolo”.

Per gli aiuti alla popolazione più povera la popolarità di Bolsonaro ha ripreso a crescere.

Secondo Dmitry Rogozin, il capo dell’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), Venere è un “pianeta russo”.