UN NUOVO XX SETTEMBRE PER L’ITALIA – Rifacciamola Festa nazionale

Non fosse per le tante vie di paesi e città intitolate a quella data, il XX Settembre rischierebbe ormai l’oblio collettivo. Eppure nel 1895, per volere di Francesco Crispi, quella giornata era stata dichiarata festa nazionale. Ma poi fu abrogata nel 1930 da Mussolini, in ossequio ai Patti Lateranensi tra Statto e Chiesa cattolica firmati l’anno prima. E quella volontà del fascismo alleato alla Chiesa di far finire nell’oblio il ricordo di quel giorno è proseguita sino ad oggi, 150° anniversario di quel 20 Settembre 1870, quando attraverso la breccia di Porta Pia i bersaglieri entrarono a Roma ponendo fine al potere assolutistico e antimoderno dello Stato Pontificio.

Festa scomoda e data da far dimenticare per tutti coloro che con il papato hanno via via cercato accordi di potere contro la laicità vista come pericolosa fonte di libertà e di tolleranza.

Il giorno dopo la presa di Roma, Edmondo De Amicis, che aveva seguito i Bersaglieri, scrisse: «Le case si coprono di bandiere, il popolo si getta fra i soldati gridando e plaudendo. Passano drappelli di cittadini con le armi tolte agli zuavi. Giungono i primi prigionieri pontifici. I sei battaglioni di bersaglieri della riserva si dirigono rapidamente al suono della fanfara in piazza Colonna. Da tutte le finestre sporgono bandiere, si agitano fazzoletti bianchi, si odono grida ed applausi. I soldati sono commossi fino a piangere. Operai, donne del popolo, vecchi, ragazzi, tutti accorrono gridando: “I nostri soldati! I nostri fratelli!”»

Due mesi dopo, invece, il giornale “L’ Unità cattolica” scrisse che l’entrata dei Bersaglieri a Roma era stata imposta ed applaudita da pochi ladri e femmine di malavita.

Contro la cancellazione iniziata dal fascismo ormai 90 anni fa, è ora che lo Stato si riappropri della gloriosa giornata del XX Settembre, rifacendone giorno di Festa nazionale. Per celebrare la laicità come muro contro tutte le intolleranze.

Ogni anno a Roma viene celebrata una messa in suffragio dei caduti papalini davanti a Porta Pia. Chi sta finendo nel dimenticatoio della storia sono invece i 49 bersaglieri caduti per la libertà il 20 Settembre 1870, che qui vogliamo ricordare uno per uno: