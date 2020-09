L’ARIA CHE TIRA. DA CUBA.

Stamane i genitori della scuola del figlio di Conte fanno un sit di protesta davanti all’istituto nel quartiere di Prati. Toni durissimi: “Si fa lezione un giorno a settimana, non è arrivato nessun banco nuovo, non ci sono gli insegnanti, i ragazzi sono da soli in classe in compagnia delle sedie. Più siamo meglio è . Era meglio non riaprire, piuttosto che riaprire così”. Non so se si aspettino quello che in un Paese giornalisticamente normale ci sarebbe: telecamere, taccuini, foto. Qui, dove nel Lazio in realtà ha riaperto una scuola su tre , dove in sette Regioni hanno riaperto zero scuole, dove in Sicilia hanno già chiuso di nuovo le scuole del primo ciclo , la sola diretta che avremo penso sarà quella dell’ex moglie di Arcuri, che dalle antenne del Cairo ci spiega qual’è l’ “aria che tira”. L’aria di Cuba.

Giovanni Negri