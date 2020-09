LA LUNGA MARCIA DEI VALORI DELLA UE

E’ affascinante seguire le svolte politiche e i mutevoli obiettivi culturali della UE negli ultimi tre lustri.

2005: Austerità e Fiscal Compact per poter comprare tutti Volkswagen e Bmw

2010: Crescita e Riforme strutturali per poter comprare tutti Volkswagen e Bmw

2013: Maastricht,Schengen,Dublino e gli altri Sacri Comandamenti per poter comprare tutti Volkswagen e Bmw

2019 No Maastricht, No Schengen, No Dublino, No altri Sacri Comandamenti per poter comprare tutti Volkswagen e Bmw

2020 Recovery Fund per poter comprare tutti Volkswagen e Bmw. E anche Reddito Universale di Grillo Papà e Grillo Baby al Billionaire, Reddito di Cittadinanza ai Fratelli Bianchi e alle loro famiglie per palestrarsi meglio e rilassarsi sullo yacht, tutto bene anzi benissimo purchè possano comprare tutti Volkswagen e Bmw

E voi malevoli che non ci vedete la coerenza.

Giovanni Negri