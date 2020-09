AVEVANO ABOLITO LA POVERTÀ DEI FRATELLI BIANCHI

Vacanze a Palma di Majorca, poi in barca all’isola di Palmarola annaffiate da bevute di champagne. E ancora sulla costiera amalfitana e a Positano in un albergo con colazione e vista da urlo, macchina con autista per trasferirsi durante le serate in locali esclusivi dove brindare e mangiare. O nel resort umbro da 250 euro a notte nella campagna di Marsciano. Come racconta Il Tempo, bastavano 24 ore così per spendersi tutto il reddito di cittadinanza che ora sappiamo veniva erogato dall’Inps a tutti e quattro gli arrestati per l’assassinio del povero Willy. In testa i fratelli campioni di arti marziali, Marco e Gabriele Bianchi.