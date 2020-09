Covid, ora l’Oms dice che c’è da imparare dalla Svezia

L’Oms nel dire che la situazione Covid in Europa è grave dice di considerare il modello della Svezia. Che ha il settimo dato europeo per vittime pro capite dopo San Marino, Belgio, Andorra, Spagna, Regno Unito e poco sotto l’Italia.

Il Tar sospende l’ordinanza della Sardegna sul test Covid obbligatorio, ma respinge l’ordinanza della Regione Piemonte sulla scuola.

I sostenitori dicono che Navalny sarebbe stato avvelenato con l’acqua dell’hotel e non in aeroporto.

Berlusconi: “Fatto così, il taglio dei parlamentari è solo una riduzione degli spazi di rappresentanza, di democrazia”.

Polemica in Francia sul progetto del governo per vietare ai medici il rilascio di certificati di verginità, richiesti soprattutto da giovani musulmane in procinto di sposarsi.

Serraj promette che si dimette entro fine ottobre.

Per rilanciare l’economia dopo il Covid la Fed annuncia tassi vicino allo zero per tre anni.

Reazioni alla pace tra Israele e Bahrein e Arabia Saudita: Abbas dice “che non ci sarà pace”, Hamas lancia missili.

Kim Jon-un avrebbe ristabilito la squadra speciale di vergini addette al piacere sessuale del leaeder già esistita ai tempi del nonno.

L’Onu accusa Maduro di “crimini di lesa umanità” per esecuzioni, sparizione e violenza sessuale. L’investigazione è su 223 casi di possibili detenzioni arbitrarie, torture, esecuzioni extragiudiziali e sparizioni, 48 dei quali sono stati esaminati in dettaglio in un rapporto di 443 pagine. Inoltre sono stati studiati altri 2891, per verificare che non si tratta di casi isolati ma di un sistema. Coinvolti Maduro e i suoi ministri più importanti. Alla Missione è stato impedito di visitare il Venezuela ma ha realizzato 274 interviste a distanza, a cui avrebbero collaborato anche funzionari del regime. Alcuni di loro hanno ad esempio ammesso che è pratica comune coprire gli omicidi col mettere armi per simulare conflitti a fuoco. La notizia ha riportato l’opposizione in piazza, nel mezzo della polemica sulla partecipazione al voto del 6 dicembre. Se interessa, posso intervistare qualcuno.

Un rapporto sugli Incidenti del 737 Max accusa la Boeing di errori, difetti di ingegneria e cattiva gestione.

Il Wto boccia la guerra commerciale di Trump contro la Cina.

Entro il 2021 Barbados diventerà repubblica e cesserà di avere la regina Elisabetta II come capo dello Stato.