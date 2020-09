No di Microsoft a TikTok, che va da Oracle

Microsoft rifiuta l’offerta di TikTok per essere acquistata. TikTok si rivolge a Oracle.

Bloomberg offre 100 milioni di dollari alla campagna di Biden in Florida.

Secondo la Dea, i narcos starebbero cercando case su Internet per farne depositi di droga.

Per la prima volta alla testa della Banca Interamericana di Sviluppo uno statunitense, anche se di origine cubana: Mauricio Claver-Carone, già consigliere di Trump per gli affari latino-americani. Il voto è ponderato ai contributi dei Paesi, così sono bastati il 30% degli Usa, l’11,3 del Brasile, il 3,1 della Colombia e il voto di Ecuador, Bolivia, Paraguay e El Salvador.C’è malumore per l’innovazione rispetto alla prassi mai fissata che voleva sempre un latino-americano alla testa dell’organismo.

Il Partito liberaldemocratico giapponese (Pld), attualmente al governo in Giappone, ha scelto il 71enne segretario generale Yoshihide Suga come suo nuovo presidente e successore del primo ministro Shinzo Abe. Lo ha annunciato lo stesso partito al governo.

“Russia Unita”, il partito del presidente Vladimir Putin, è avanti nelle elezioni regionali e amministrative che si sono svolte in 18 delle 85 regioni russe. Lo ha dichiarato presidente di “Russia Unita”, Dmitry Medvedev, che ha elogiato il successo elettorale del partito e detto che, in base agli exit poll, Russia Unita è vicina alla vittoria alle regionali. In base ai risultati preliminari, non si prevede che si tenga un ballottaggio. Gli alleati dell’oppositore russo Alexei Navalny hanno vinto seggi a Tomsk in Siberia, dove il dissidente è stato avvelenato e dove ‘Russia Unita’ sembra aver perso la maggioranza in consiglio. Si tratta di Ksenia Fadeyeva, 28 anni, e di Andrei Fateev, 37. Vittoria degli alleati di Navalny anche a Novosibirsk, dove il responsabile della sede locale Sergei Boiko, che guidava un’alleanza di 30 candidati, ha vinto un seggio in consiglio.