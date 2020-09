Brexit, la Ue minaccia azioni legali

La Ue minaccia azioni legali se il Regno Unito non ritira la legge sulla Brexit che viola gli accordi sull’Ulster.

Macron chiama alla mobilitazione contro Erdoğan. Macron chiama l’Europa a raccolta contro Erdogan: «Non è più un partner». Il presidente francese ha riunito ad Ajaccio i leader dei Paesi Ue sul Mediterraneo per dare una risposta coordinata all’offensiva energetica turca. I sette Paesi di Euromed, nato nel 2016 dopo la crisi greca per dare risposte alle ricette rigoriste del Nord Europa, sollecitano alle autorità turche «un chiarimento» definitivo.

I democratici al Senato Usa hanno bocciato il pacchetto di aiuto economico proposto dai repubblicani, giudicandolo insufficiente.

La polizia russa vuole interrogare Navalny in Germania.

Salgono a 8 in Colombia i morti per le proteste contro la polizia. Ma intanto la polizia in Argentina è in sciopero perché con poco più di 200 euro al mese e 50 centesimi di straordinari i poliziotti dicono che non ne possono più.

Si va verso un lockdown di due settimane in Israele.

Il Covid decolla anche a Cuba.

Patto tra India e Cina per ridurre le tensioni sul confine himalayano. Dopo i soldati rimasti uccisi in una rissa a giugno e gli spari dei giorni scorsi, un faccia a faccia tra i ministri degli Esteri dà origine a un comunicato congiunto: “Lavoriamo per la tranquillità”

Cina, Russia e Iran annuncino grande esercitazione nel Caucaso dal 21 al 26 settembre. Ci saranno anche Bielorussia, Pakistan, Myanmar e Armenia. Obiettivo: contrastare gli Usa.

Il giornale Asahi Shinbun rivela che per mancanza di adepti giovani la mafia giapponese Yakuza ha ormai un’età media di 50 anni.

Agli arresti domiciliari tre commercialisti vicini alla Lega e coinvolti nell’inchiesta milanese relativa alla vicenda Lombardia Film commission e la compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano nel Milanese. Salvini: “ne conosco due su tre, sono persone oneste”.