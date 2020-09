SOPRA [ E FUORI ] LEGGE

Ecco cos’è un Regime . Oltre 7 miliardi di euro gestiti da Padrone. Mistero totale sui vincitori delle sedicenti “gare”. Rifiuto sprezzante di rendere noti nomi e cifre. Il tutto alla vigilia della catastrofe (prevista, per creare una nuova “emergenza”) dei Banchi a scuola. Tutte le cifre rese pubbliche dall’ottimo studio della Fondazione Openpolis. Una vicenda che in qualsiasi paese occidentale sarebbe semplicemente impossibile. E che è possibile in Italia, dove i quotidiani La Repubblica, La Stampa e Il Corriere della Sera non ne scrivono una sola riga. I primi due perchè il loro padrone ha avuto dallo Stato Colabrodo un “prestito” di 7 miliardi, che si amministrerà dalla sede commerciale-fiscale di Amsterdam. Il secondo perchè dello Stato Colabrodo è sia in versione cartacea che in versione La Sette l’house organ del Regime e della sua man bassa sui soldi pubblici.