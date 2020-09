Reazione avversa, AstraZeneca sospende i test sul vaccino di Oxford

AstraZeneca sospende i test sul vaccino di Oxford dopo la reazione avversa in un volontario.

Migliaia di rifugiati in fuga dopo un grande incendio nel campo profughi di Lesbo.

Trump dice che gli alti comandi del Pentagono non lo amano.

Il segretario di Stato britannico per l’Irlanda del Nord Brendon Lewis:”sì, violiamo il diritto internazionale, ma in modo molto specifico e limitato”.

Nello Utah la polizia spara a un tredicenne autistico per cui la madre aveva chiamato i soccorsi dopo una crisi.

Un condannato a morte ha assunto l’incarico di parlamentare in Sri Lanka. Premalal Jayasekara fa parte del Fronte popolare dello Sri Lanka (SLPP), che è il partito del presidente Gotabaya Rajapaksa e governa con netta maggioranza in parlamento. Jayasekara è stato portato in parlamento direttamente dal carcere, dove stava scontando la pena per aver ucciso un attivista di un partito dell’opposizione nel 2015. Nonostante l’elezione di un condannato violi la Costituzione dello Sri Lanka, la Corte di Appello ha giudicato legittima l’elezione a parlamentare di Jayasekara perché la sentenza che ha confermato la condanna è arrivata dopo la sua candidatura durante le ultime elezioni in Sri Lanka, tenutesi lo scorso 5 agosto.

Il Guardian ha pubblicato il primo editoriale scritto da un robot.