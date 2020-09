Dagli insulti ai fatti, Grillo aggredisce giornalista

Beppe Grillo aggredisce il giornalista Francesco Selvi che cercava di intervistarlo.

Putin manda a Berlusconi il vaccino russo.

Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame per protesta contro l’isolamento, che dura da un anno e mezzo anche se gli era stato inflitto solo per sei mesi.

Per fare pressione sul negoziato Brexit Boris Johnson minaccia di annullare le norme che garantiscono uno status ad hoc per l’Irlanda del Nord.

Maria Kolesnikova arrestata al confine con l’Ucraina mentre tentava di fuggire dalla Bielorussia.

8 condanne e 20 anni di carcere per i 5 killer di Khashoggi, la fidanzata parla di “farsa”.

I Paesi confinanti con il Mali danno un ultimatum alla giunta militare: 8 giorni per passare la transizione a civili. Se no partiranno sanzioni.

Malaita, una delle nove isole Salomone, chiede un referendum sull’indipendenza per la linea pro-Pechino del governo, che ha trasferito il riconoscimento da Taiwan alla Repubblica Popolare ed è accusato di favorire un arrivo massiccio di cinesi.

L’export cinese riprende a decollare: +9,5% rispetto a un anno prima.

Confermata in Cassazione una condanna a 8 anni per corruzione a Rafael Correa, che non potrà candidarsi alle prossime elezioni ecuadoriane.

Assange a processo a Londra.