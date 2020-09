Brexit, Boris Johnson dà 38 giorni alla Ue

Secondo i media inglesi Boris Johnson darà alla Ue 38 giorni per arrivare a un accordo.

Maria Kolesnikova, capo della campagna elettorale del candidato bielorusso (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya, sarebbe stata caricata a bordo di un minibus con la scritta “comunicazione” da persone non identificate mascherate e portata via in una direzione sconosciuta.

100.000 in piazza a 100 arresti per la protesta in Bielorussia.

Il ministro degli Esteri tedesco Maas: “Se Mosca continua a negare avvelenamento Navalnyj, pronti a bloccare gasdotto Nord Stream 2”.

I presidi di Roma chiedono di rinviare la riapertura delle scuole al 24 settembre. Per il ministro Azzolina una volta al banco la mascherina si può abbassare.

Il candidato del centro-sinistra alla presidenza della Regione Veneto Lorenzoni ha un malore in diretta Fb. In una nota parla di “un calo di pressione dovuto al coronavirus”.

Vincenzo De Luca indagato per falso e truffa. Avrebbe favorito l’assunzione dei suoi quattro autisti.

Johnny lo Zingaro è evaso sfruttando un permesso premio.

290 arresti per la protesta di Hong Kong.

Per il crollo dei prezzi del petrolio la Norvegia ha il primo deficit di bilancio dopo 25 anni.