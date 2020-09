CONTE HA MENTITO, IL CTS NON SUGGERI’ LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN TUTTA ITALIA

“Abbiamo sempre agito sulla base delle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico, scegliendo sempre la linea della trasparenza, la linea della verità.”. Così disse Giuseppe Conte il 4 marzo, in una diretta video, in cui annunciava la chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia.

Conte mentiva. Oggi sono stati resi pubblici i verbali del Comitato tecnico-scientifico (Cts) fino al 21 luglio e risulta che quello stesso 4 marzo il Cts sosteneva che “Non esistono attualmente dati che indirizzino inconfutabilmente sull’utilità di chiusura delle scuole indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale. Alcuni modelli predittivi indicano che la chiusura delle scuole potrebbe garantire una limitata riduzione nella diffusione dell’infezione virale”. “Le scelte di chiusura dovrebbero essere proporzionali alla diffusione dell’infezione virale”.