Modi come Trump: anche l’India vieta 118 app cinesi.

Due pescherecci italiani sequestrati dagli uomini di Haftar.

L’Onu ha revocato l’immunità a tutti coloro che possono aiutare le indagini per la morte di Mario Paciolla.

L’Eni sta ricevendo per raffinarlo petrolio venezuelano sotto embargo. Si tratta di una eccezione “informale” per recuperare crediti, che potrebbe però essere revocata da un momento all’altro.

Il governo tedesco denuncia che Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino di produzione russa Novichok. Il governo russo comunica che sta investigando. Il campione di scacchi e oppositore Garry Kaspariov: “stanno investigando sul perché sia ancora vivo”.

Dopo aver ricevuto segnalazioni dall’FBI, Facebook e Twitter hanno dichiarato che il gruppo russo che aveva cercato di interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 è di nuovo attivo e sta utilizzando una serie di profili falsi e un sito creato in modo da sembrare un giornale di sinistra per condizionare la campagna elettorale di quest’anno.

Salta fuori un nuovo video di un afro-americano morto dopo essere stato incappucciato dalla Polizia. È avvenuto a marzo, a Rochester nello Stato di New York. Sindaco e capo della Polizia pure afro-americani, il morto aveva problemi mentali e si era messo a correre nudo per strada sotto la neve.

Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato che l’amministrazione di Donald Trump imporrà sanzioni su Fatou Bensouda, procuratrice della Corte penale internazionale che si sta occupando di possibili crimini di guerra compiuti durante l’invasione statunitense dell’Afghanistan. Bensouda non potrà entrare negli Stati Uniti e i beni che possiede nel paese potranno essere sequestrati. Assieme a lei è stato sottoposto a sanzioni anche Phakiso Mochochoko, un importante funzionario della Corte.

Lo Zimbabwe ha annunciato che restituirà le terre confiscate ai bianchi da Robert Mugabe a quelli dei 4000 espropriati che ne faranno richiesta: una misura che aveva distrutto l’agricoltura e portati la carestia in un Paese prima esportatore di generi alimentari. Inoltre verranno pagati 3,5 miliardi di dollari a titolo di indennizzo.

Dopo uno scontro col governo la Bbc rinuncia alla censura contro i testi delle canzoni patriottiche Rule Britannia e Land of Hope and Glory, tacciate entrambe di imperialismo.

Anche l’Australia va in recessione: del 7% in un trimestre, e dopo 30 anni di crescita ininterrotta. Il Brasile cade del 9,7%.

Protesta della minoranza mongola in Cina per l’esclusione della loro lingua dalle scuole.

Secondo Worldometers, 26.197.626 casi di Coronavirus nel mondo, con 867.741 morti e 18.457.822 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 6.290.737 seguiti dai 4.001.422 del Brasile, 3.853.406 dell’India, 1.009.995 della Russia, 663.437 del Perù, 633.339 del Sudafrica, 630.595 della Colombia, 610.957 del Messico, 479.554 della Spagna, 439.172 dell’Argentina, 414,739del Cile, 378.752 dell’Iran, 338.676 del Regno Unito, 317.528 del Bangladesh, 317.486 dell’Arabia Saudita, 297.014 del Pakistan, 293.024 della Francia, 273.301 della Turchia, 271.515 dell’Italia, 247.391 della Germania, 242.284 dell’Iraq, 228.403 delle Filippine. Come vittime gli Usa con 189.964 precedono il Brasile con 123.899, l’India con 67.486, il Messico con 65.816, il Regno Unito con 41.514, l’Italia con 35.497, la Francia con 30.686, il Perù con 29.259, la Spagna con 29.194, l’Iran con 21.797, la Colombia con 20.348.