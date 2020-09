Di Maio in Libia riparte da Berlusconi

Di Maio in visita in Libia ripromette l’autostrada già promessa da Berlusconi.

Secondo Michael Moore, Trump potrebbe vincere. Avverte che il livello di entusiasmo dei sostenitori di Trump è alto, e quello dei sostenitori di Biden no.

Carles Puigdemont, presidente indipendentista della Catalogna durante il tentativo di secessione del 2017, ha annunciato la rottura con il suo partito, il Partito democratico europeo catalano (PDeCAT, di centro-destra), a causa delle divergenze strategiche all’interno del movimento separatista. Su Twitter, Puigdemont – scappato in Belgio nel 2017 per sottrarsi a un processo in Spagna – ha annunciato «la decisione di restituire la tessera del partito», dicendo comunque di voler proseguire il suo lavoro come presidente di Junts per Catalunya (JxCat)

Piketty rifiuta di far pubblicare in Cina una edizione del suo ultimo libro censurata delle critiche al regime di Pechino.

Usa tagliano 130 milioni di dollari di aiuti all’Etiopia. La scorsa settimana, infatti, la rivista ‘Foreign Policy’ ha riferito che il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha approvato lo stop di finanziamenti pari a circa a 130 milioni di dollari nel tentativo di spingere l’Etiopia all’accordo con l’Egitto sulla diga. Ma forse è anche una rappresaglia per la linea considerata filo-cinese del direttore etiopico della Oms.

Il governo del Sudan e il Fronte Rivoluzionario del Sudan (SRF), un’organizzazione che unisce gruppi ribelli degli stati sudanesi del Darfur Occidentale, del Kordofan Meridionale e del Nilo Azzurro, hanno firmato un accordo di pace che mette fine a diciassette anni di guerra civile. L’accordo è stato firmato a Giuba, capitale del Sud Sudan, paese confinante che ha mediato fra le parti attraverso lunghi colloqui di pace iniziati alla fine del 2019. Due gruppi ribelli si sono rifiutati di firmare l’accordo. Secondo le Nazioni Unite, in Darfur, dall’inizio del conflitto fra ribelli e forze governative, nel 2003, sarebbero state uccise più di 300mila persone. La guerra nel Kordofan Meridionale e nel Nilo Azzurro è iniziata invece nel 2011 a seguito di conflitti mai risolti durante la precedente guerra civile sudanese del 1983-2005.

Israele bombarda la Siria: 2 soldati morti e 7 feriti. Hamas annuncia una intesa con Israele per calmare la tensione a Gaza.

È stato arrestato con l’accusa di terrorismo e appartenenza a banda armata Paul Rusesabagina, l’ex manager dell’Hotel Des Milles Collines di Kigali, che ha ispirato il film «Hotel Rwanda» (2005) di Terry George. «Rusesabagina è sospettato di essere il fondatore, leader, sponsor e membro di bande violente, armate ed estremiste», ha detto Mulangira Thierry, portavoce del Rwanda Investigations Office, che lo ha preso in custodia presso la stazione di polizia di Remera, nella capitale. L’uomo è stato fermato durante una conferenza stampa a Kigali. Rusesabagina, 66 anni, da anni vive in esilio tra il Belgio e gli Stati Uniti, dove ha creato una fondazione per favorire la riconciliazione e prevenire ulteriori genocidi. Rusesabagina — che appartiene alla comunità hutu — sostiene di aver salvato centinaia di persone durante il genocidio del 1994 contro i tutsi, ma molti sopravvissuti contestano il suo racconto. Il film che racconta la sua storia narra del suo albergo trasformato in rifugio per migliaia di tutsi e hutu moderati in fuga dalle milizie. Secondo il quotidiano locale filo-governativo The new times, all’imprenditore viene contestata la responsabilità di due attacchi armati ai danni di civili ruandesi avvenuti nel 2018 in alcune zone di confine con il Burundi.

Aveva parlato in un programma su YouTube delle proteste antiregime in Bielorussia definendole “un esempio da manuale” che “dovrebbe essere interamente studiato da coloro che vogliono raggiungere cambiamenti democratici con mezzi pacifici”. E poche ore dopo Yegor Zhukov, il blogger 21enne divenuto celebre nel corso delle manifestazioni dello scorso anno a Mosca, è stato picchiato da due uomini vicino alla sua abitazione nella capitale russa. I due assalitori, che lo hanno aggredito ieri notte, se ne sono andati in scooter.

Salta fuori una nuova versione della storia di Nooria, la quindicenne afghana che avrebbe difeso a colpi di kalashnikov la propria famiglia da un attacco di Taleban, uccidendone due e ferendone un terzo. Uno degli attaccanti sarebbe stato infatti suo marito, e la vicenda una faida familiare.

Dopo aver preannunciato “annunci importanti per dialogo”, Maduro ha reso noto un indulto per 110 esponenti dell’opposizione, aggiungendo che così potranno candidarsi. A poco ore dalla scadenza delle iscrizioni per le elezioni, punta a ottenere una partecipazione dell’opposizione per dare legittimità al voto con cui vuole recuperare legittimità internazionale. In caso di boicottaggio, infatti, l’Assemblea Nazionale uscente si proclamerebbe prorogata, e così i Paesi che la riconoscono rifiuterebbero il dato delle elezioni. La risposta quasi unanime degli interessati è però che non riconoscono l’indulto perché Maduro non è presidente legittimo e perché loro non hanno commesso reati. Anche i due deputati che stanno in Italia, Mariela Magallanes e Américo De Grazia.

Secondo Worldometers, 25.655.645 casi di Coronavirus nel mondo, con 855.107 morti e 17.954.453 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 6.211.816 seguiti dai 3.910.901del Brasile, 3.694.878 dell’India, 1.000.048 della Russia, 652.037 del Perù, 627.041 del Sudafrica, 615.168 della Colombia, 599.560 del Messico, 462.858 della Spagna, 417.735 dell’Argentina, 411,726 del Cile, 375.212 dell’Iran, 335.873 del Regno Unito, 315.772 dell’Arabia Saudita, 312.996 del Bangladesh, 296.149 del Pakistan, 281.025 della Francia, 270.133 della Turchia, 269.214 dell’Italia, 244.792 della Germania, 234.934 dell’Iraq, 224.264 delle Filippine. Come vittime gli Usa con 187.737 precedono il Brasile con 121.515, l’India con 65.469, il Messico con 64.414, il Regno Unito con 41.501, l’Italia con 35.483, la Francia con 30.635, la Spagna con 29.094, il Perù con 28.944, l’Iran con 21.571.