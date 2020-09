Confcommercio, nel 2020 “bruciati” 116 miliardi di consumi

Secondo il Centro studi Confcommercio nel 2020 le attività commerciali italiane perderanno 116 miliardi di euro in consumi non effettuati. Il calo medio nazionale è del 10,9%, con un crollo delle spese di circa 1.900 euro pro capite.

In Libano il presidente Aoun chiede di proclamare la laicità dello Stato.

Un italiano e un cittadino del Kuwait sono stati arrestati e poi rilasciati dalla polizia anti-terrorismo britannica all’aeroporto londinese di Stansted. I due si trovavano a bordo di un aereo di linea Ryanair in volo da Vienna a Londra. In seguito a una segnalazione di minaccia alla sicurezza a bordo, il velivolo è stato intercettato e scortato dai caccia della Royal Air Force. La polizia ha detto che i due – l’italiano ha 48 anni, il kuwatiano 34 – sono stati arrestati poco dopo le 19 ora locale (le 20 in Italia) secondo l’articolo 7 della legge sul terrorismo, che permette alle forze dell’ordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare persone sospette che transitano nei porti e negli aeroporti del Paese.

Decolla il primo volo tra Tel Aviv e Abu Dhabi. A bordo anche il genero di Trump, Kusher.

Israele rivela che sta negoziando in segreto con vari Paesi arabi per normalizzare le relazioni.

Colombia e Israele firmano un trattato di libero commercio che stabilisce una relazione speciale tra i due Paesi.

Elezioni in Montenegro. Secondo i primi dati il partito socialdemocratico del presidente Milo Đukanović, filo-Nato, sarebbe sceso da 35 a 30 seggi. Per il futuro del Montenegro, coalizione filo-serba appoggiata dalla chiesa ortodossa, sale da 23 a 27. La filo-europea e centrista Pace nella nostra nazione conserva 10 seggi.

Zoran Zaev ridiventa primo ministro in Macedonia.

Allarme India: ha superato il Messico al terzo posto come numero di vittime del Covid. Ma intanto si riaccende la tensione militare al confine con la Cina.

È morto di Covid dopo un mese in ospedale il sindaco di Cusco, antica capitale degli Incas.