Pechino avverte: No al Nobel ai manifestanti di Hong Kong

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi minaccia: “non date il Nobel per la Pace ai manifestanti di Hong Kong”.

Dopo 238 giorni di sciopero della fame è morta Ebru Timtik, avvocata turca pro diritti. Non assumeva cibo per protestare contro la condanna a 13 anni di carcere. Alla base della sentenza la (presunta) appartenenza a un’organizzazione criminale. Assieme al collega Aytac Unsal chiedeva un “giusto processo”.

Malta chiude il porto e la Sea Watch punta verso l’Italia.

Trump dice che vede Biden “in strana forma” e che prima del dibattito chiederà un test anti-droga perchè “se ne intende”. E accetta la nomination: “scelta tra sogno americano e socialismo. Fermeremo folle inferocite nelle città e creeremo 10 milioni di posti di lavoro”. Il Pil Usa intanto nel secondo trimestre è calato del 31,7%. Trump: “La Nba è diventata una organizzazione politica, la gente è stanca”.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe conferma che si dimette per ragioni di salute.

Il porto di Beirut torna a funzionare in modo regolare.

A Minsk la polizia blocca una chiesa cattolica e arresta un centinaio di manifestanti.

Focolaio Covid in una Rsa di Milano: 22 positivi.

La Procura apre una inchiesta su clienti che al Billionaire avrebbero dato numeri di telefono falsi. Briatore dà la colpa ai clienti “che stavano ammassati”.

Il presidente esecutivo di TikTok Kevin Mayer rinuncia dopo la minaccia di Trump di proibire la app.

In Francia il ministro Gerald Darmanin obbliga la Gendarmeria a chiedere scusa a due bagnanti in topless a cui avevano imposto di rivestirsi.

Secondo Worldometers, 24.658.485 casi di Coronavirus nel mondo, con 836.303 morti e 17.116.141 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 6.048.404 seguiti dai 3.764.493 del Brasile, 3.392.295 dell’India, 980.405 della Russia, 621.997 del Sudafrica, 618.286 del Perù, 582.022 del Messico, 579.914 della Colombia, 451.792 della Spagna, 404.102 del Cile, 380.292 dell’Argentina, 369.911 dell’Iran, 330.368 del Regno Unito, 311.855 dell’Arabia Saudita, 306.794 del Bangladesh, 295.053 del Pakistan, 263.998 della Turchia, 263.949 dell’Italia, 259.698 della Francia, 240.565 della Germania, 219.435 dell’Iraq, 209.544 delle Filippine. Come vittime gli Usa con 184.834 precedono il Brasile con 118.726, il Messico con 62.594, l’India con 61.725, il Regno Unito con 41.477, l’Italia con 35.463, la Francia con 30.576, la Spagna con 28.996, il Perù con 28.277, l’Iran con 21.249.