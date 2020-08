Orsi e monopattini

Ecco, questa dei simpatici Orsi M49, M50 ed M51 che vagano per le valli del Trentino e ogni tanto carinamente giocano con un carabiniere, un contadino, un paio di turisti di passaggio mi pare una bellissima svolta Green e Digitale. Romantica anche la storia dell’Orsa Amarena, che in Abruzzo ha prelevato una pecora per sfamare i suoi poveri quattro orsacchiotti, mentre una sua collega Orsa ha festeggiato il ferragosto con 60 pecore e 40 agnelli. Io suggerirei l’innesto di alcuni di questi graziosi animali anche nei centri città, per intrattenere e giocare con “il popolo del Monopattino” e rappresentare una vita metropolitana più naturale ed ecosostenibile.

Giovanni Negri