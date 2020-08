GLI AMICI DEL GIAGUARO

Per il suo primo tour europeo dopo lo scoppio della pandemia causata dal virus cinese, il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, ha scelto l’Italia. “Una scelta strategica”, osserva il South China Morning Post, perché il nostro non solo è stato il primo paese europeo a soffrire per la pandemia ma è anche l’unico del G7 ad aver firmato nel marzo 2019 un memorandum d’intesa sulla Nuova Via della Seta.

Il Memorandum era stato firmato da Di Maio come vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico nel governo Conte gialloverde ed è sempre stato Giggino a incontrare ieri Wang Yi, in qualità di ministro degli Esteri del governo Conte giallorosso.