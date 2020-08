Erdoğan minaccia Atene: “Non fate errori o sarà la vostra rovina”

Erdoğan a Atene: “ci prenderemo quello che è nostro. Non fate errori o sarà la vostra rovina”.

Di Maio promette che per rispettare il patto col Pd si farà la nuova legge elettorale entro l’estate.

Trump recupera nei sondaggi. Pence accetta la nominatioon a vicepresidente e promette che con Trump “legge e ordine per altri 4 anni”.

Dopo l’Nba, anche il tennis e altri sport americani decidono di fermarsi in segno di protesta per il caso Jacob Blake. Dopo il clamoroso stop alle partite dei playoff Nba, iniziativa lanciata dai Milwaukee Bucks e poi estesa agli altri match che si sarebbero dovuti giocare nella notte, molte altre discipline hanno deciso di aderire alla storica mobilitazione.

Le autorità del Wisconsin hanno annunciato in una conferenza stampa di aver identificato il poliziotto che ha sparato sette colpi alla schiena all’afroamericano Jacob Blake a Kenosha, ferendolo gravemente e suscitando una nuova ondata di proteste dopo la morte di George Floyd. Si tratta di Rusten Sheskey, un agente con sette anni di servizio al dipartimento di polizia. È stato lui, secondo la ricostruzione dell’attorney generale del Wisconsin, ad aver sparato sette colpi alla schiena dell’uomo mentre lo teneva per la camicia dopo che i suoi colleghi avevano usato il taser senza successo e il giovane stava entrando nella sua auto. Auto nella quale poi la polizia ha trovato un coltello sotto il pianale nel lato guidatore. Blake, ha riferito l’attorney general, aveva ammesso di esserne in possesso. Per ora l’attorney general del Wisconsin non ha annunciato alcuna accusa nei confronti degli agenti coinvolti nel ferimento di Blake. “L’indagine prosegue”, ha detto.

Con una iniezione letale è stata eseguita nel carcere federale di Terre Haute, Indiana, la pena di morte per Lezmond Mitchell, 38 anni, l’unico nativo americano che era nel braccio della morte. È la quarta pena capitale federale nel 2020, più di quelle portate a termine nei precedenti 56 anni.

Secondo Worldometers, 24.357.067 casi di Coronavirus nel mondo, con 830.150 morti e 16.890.125 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 6.001.103 seguiti dai 3.722.004 del Brasile, 3.314.953 dell’India, 975.576 della Russia, 615.701 del Sudafrica, 613.378 del Perù, 573.888 del Messico, 572.270 della Colombia, 426.818 della Spagna, 402.365 del Cile, 370.188 dell’Argentina, 365.606 dell’Iran, 328.846 del Regno Unito, 310.836 dell’Arabia Saudita, 302.147 del Bangladesh, 294.638 del Pakistan, 262.540 dell’Italia, 262.507 della Turchia, 253.587 della Francia, 239.000 della Germania, 215.784 dell’Iraq, 205.581 delle Filippine. Come vittime gli Usa con 183.677 precedono il Brasile con 117.756, il Messico con 62.076, l’India con 60.652, il Regno Unito con 41.465, l’Italia con 35.458, la Francia con 30.544, la Spagna con 28.971, il Perù con 28,124, l’Iran con 21.020.