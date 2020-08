È INIZIATA LA REALTÀ

Dopo mesi di dirette facebook notturne, scorpacciate di Dpcm e passerelle agli Stati Generali del Casino del Bel Respiro, ecco che implacabile irrompe la realtà. Ed è subito panico.

Nonostante il proliferare incontrollato di task force e comitati tecnico scientifici, dopo quasi sei mesi di chiusura delle scuole il governo non solo non sa ancora come riaprirle ma neppure come portarvi gli studenti. L’ultima trovata è quello di allargare ai compagni di classe e di bus la ridicola categoria dei “congiunti”, inventata in primavera dalla nuova casta della burocrazia sanitaria.