Hong Kong, arrestati due deputati

Due deputati tra i 16 arrestati a Hong Kong per proteste antigovernative.

Zingaretti: “sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso. Tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze. Tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinché sia onorato. Questo permetterebbe anche di interloquire con i tanti dubbi e le perplessità che stanno crescendo; soprattutto in riferimento ad una insopportabile campagna in atto all’insegna dell’anti politica. Naturalmente il Sì va considerato solo un primo passo, in sé insufficiente di una riforma complessiva del bicameralismo e dell’insieme dell’attività legislativa. Come vede, pur nel pieno rispetto dell’autonomia di coscienza di ciascun cittadino, mi impegno a costruire le condizioni più ragionevoli alla scelta del Sì”.

Positivo al Covid, Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele. Ma lui assicura di avere solo una prostatite.

Salvatore Mancuso, ex ‘numero due’ delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narcotraffico, e trasferito in Italia, di cui ha pure la cittadinanza.

Cesare Battisti: “Lula mente”. Dal carcere di Massama (Oristano), l’ex terrorista Cesare Battisti ha risposto all’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pentito di avergli concesso asilo nel proprio Paese. Apprese le parole di Lula che ha anche sostenuto di essere stato ingannato perché convinto dell’innocenza dell’ex terrorista, Battisti – per voce del suo avvocato Gianfranco Sollai – ha deciso di fare una serie di precisazioni: “Lula mente. Conosceva benissimo la mia posizione perché aveva letto le sentenze. L’asilo mi è stato concesso perché temeva che io potessi essere perseguito per le mie idee politiche e non solo per i miei reati”. L’ex esponente dei Pac, proletari armati per il comunismo, ha poi aggiunto: “La mia estradizione è stata oggetto di una lunga contrattazione proprio perché c’era questo timore e vista la situazione attuale, forse, non era così infondato”, ha spiegato facendo riferimento al regime di isolamento.

Melania Trump alla Convention repubblicana: “mio marito si batte anche per voi”.

Nel Wisconsin un morto nei disordini dopo il ferimento di Jacob Blake. La sorella: “Non sono triste. Sono arrabbiata”. Il giovane afroamericano è stato colpito da sette colpi di arma da fuoco alle spalle dalla polizia dopo un diverbio per strada. È rimasto paralizzato. Terza notte di proteste a Kenosha. Trump twitta: “Porre fine al problema”

Il governo finlandese propone di ridurre l’orario di lavoro da 8 a 6 ore.

Il Cremlino respinge le accuse di avvelenamento di Navalny.

Sánchez schiera l’esercito contro la pandemia in Spagna.

Bali chiude ai turisti stranieri per tutto l’anno.

Due giornalisti uccisi dalle squadre speciali della polizia in Venezuela.

Secondo la Oms la poliomielite è stata sradicata dall’Africa.

Secondo Worldometers, 24.083.486 casi di Coronavirus nel mondo, con 823.917 morti e 16.626.441 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.956.036 seguiti dai 3.674.176 del Brasile, 3.239.096 dell’India, 970.865 della Russia, 613.017 del Sudafrica, 607.382 del Perù, 568.621 del Messico, 562.128 della Colombia, 423.224 della Spagna, 400.985 del Cile, 363.363 dell’Iran, 359.638 dell’Argentina, 327.798 del Regno Unito, 309.768 dell’Arabia Saudita, 299.628 del Bangladesh, 294.193 del Pakistan, 261.194 della Turchia, 261.174 dell’Italia, 248.158 della Francia, 237.589 della Germania, 211.947 dell’Iraq, 202.361 delle Filippine. Come vittime gli Usa con 182.412 precedono il Brasile con 116.666, il Messico con 61.450, l’India con 59.645, il Regno Unito con 41.449, l’Italia con 35.445, la Francia con 30.544, la Spagna con 28.924, il Perù con 28.001, l’Iran con 20.901.