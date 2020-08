Viola le norme anti-Covid, nei guai il commissario Ue al commercio Hogan

Il commissario europeo al commercio, l’irlandese Phil Hogan, è finito sotto inchiesta per aver partecipato mercoledì scorso ad una cena del Golf club dei parlamentari irlandesi tenutasi a Galway, a cui hanno preso parte 81 persone e in cui non sarebbero state rispettate le misure restrittive introdotte da Dublino per tentare di arginare la diffusione del Covid.

Conte: “la scuola è responsabilità di tutti, non solo della Azzolina”.

A Firenze un ristoratore si suicida perché timoroso dei debiti in caso di nuovo lockdown.

A Berlino trovate tracce di veleno in Navalny. Possibili danni al sistema nervoso.

È iniziata la Convention repubblicana. Trump: “i democratici vinceranno solo con brogli”.

Sarebbe vicino l’accordo sul commercio tra Usa e Cina.

Kellyanne Conway si dimette da consigliere di Trump: “Per i miei figli voglio meno drammi e più mamma”

15 morti e 75 feriti in 2 attentati a Jolo, nelle Filippine.

70 persone sotto le macerie per il crollo di un palazzo di 5 piani in India.

Sono arrivati a 400.000 gli ettari distrutti dagli incendi in California.

In Pakistan un musulmano imprenditore del tessile offre oltre 1000 dollari per una conversione individuale e 5930 dollari per la conversione all’islam di un’intera famiglia cristiana. Video virali.

Dopo la normalizzazione con Israele adesso Dubai autorizza la vendita degli alcolici.

Secondo Worldometers, 23.830.260 casi di Coronavirus nel mondo, con 817.368 morti e 16.372.962guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.915.630 seguiti dai 3.627.217 del Brasile, 3.170.942dell’India, 966.189 della Russia, 611.450 del Sudafrica, 600.438 del Perù, 563.705 del Messico, 551.696 della Colombia, 420.809 della Spagna, 399.568 del Cile, 361.150 dell’Iran, 350.867dell’Argentina, 326.614 del Regno Unito, 308.654 dell’Arabia Saudita, 297.083 del Bangladesh, 293.711 del Pakistan, 260,298 dell’Italia, 259.692 della Turchia, 244.854 della Francia, 236.117 della Germania, 207.985 dell’Iraq. Come vittime gli Usa con 181.114 precedono il Brasile con 115.451, il Messico con 60.800, l’India con 58.570, il Regno Unito con 41.433, l’Italia con 35.441, la Francia con 30.528, la Spagna con 28.872, il Perù con 27.813, l’Iran con 20.776.