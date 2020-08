LA BANDA DEL BANCO E LA SACRA MAGISTRATURA UNITA

Ma come è possibile che non ci sia uno – dico un solo Magistrato che faccia il suo dovere , avviando un’inchiesta su quella vergogna nazionale che ha per protagonista la Banda del Banco e il suo affare miliardario – dico bene miliardario?

Come è possibile che su 2,6 milioni di nuovi banchi scolastici non ci sia ancora una inchiesta giudiziaria, con una gara totalmente al di fuori delle regole del codice degli appalti , della quale non si sa nulla, a cominciare dal nome di chi l’ha “vinta”, dal costo dell’appalto, della fine che faranno centinaia di milioni se non una cifra superiore al miliardo di euro?

Come è possibile che non ci sia uno straccio di magistrato che indaghi sui banchi nati all’improvviso per emergenza sanitaria causa Covid, ed ora divenuti secondo la Azzolina “non più indispensabili in termini sanitari” e che secondo l’ineffabile Arcuri “nulla hanno a che fare con la richiesta del distanziamento ma sono il risultato di una volontà di rinnovare il parco delle attrezzature delle scuole”? Come è possibile che non ci sia uno straccio di magistrato che faccia luce su un’emergenza Covid che in dieci giorni diventa rinnovo del mobilio delle scuole per un esborso superiore al miliardo e – per dirla con Bonomi – “c’è una sorta di segreto di stato su una gara pubblica”? Cari magistrati, siete magistrati o todos Palamaros?

Giovanni Negri