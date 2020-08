I MILIARDI SEGRETI DI ARCURI

Non c’è niente da fare. Arcuri si ritiene al di sopra di tutto e di tutti, sempre e comunque. Non solo non ha ancora reso pubblici i nomi delle 11 aziende che sono aggiudicate l’appalto per 2,6 milioni di nuovi banchi scolastici monoposto, con i relativi verbali di assegnazione da cui si potrebbe conoscere i costi dell’appalto. Oggi al Corriere della Sera Arcuri dichiara che non intende pubblicare neppure i verbali delle gare a trattativa privata sulle forniture sanitarie che ha indetto negli ultimi mesi. “Lo faremo quando saremo certi di evitare che vengano strumentalizzati per polemiche politiche”, dice Arcuri.