Un vero “Medico sul Campo”

14 Agosto, Ranieri Guerra (Oms): “Se continua così ci vuole poco a tornare in piena crisi. Rischiamo di ripiombare nell’emergenza” – 21 Agosto , Ranieri Guerra (Oms): «La seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo evitarla. Ora abbiamo tutti gli strumenti, non serve l’allarmismo anche se nulla si può prevedere». 26 Giugno, Ranieri Guerra (Oms): “Questa pandemia è identica alla Spagnola, che in autunno tornò più feroce”.

Ecco: il problema non è che in 7 giorni, così come in 7 settimane si può dire tutto e il suo contrario continuando a fare il Grande Esperto. Il problema è chi è, e cosa ha fatto nella vita questo Grande Esperto dell’OMS che fa il consulente di Giuseppi. Ha fatto parte del CNR (nomina politica), della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli esteri (nomina politica), del Fondo Globale per l’Aids (nomina politica), dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Lavoro (nomina politica), dell’Ambasciata d’Italia negli Usa come consulente scientifico (nomina politica), del Ministero della Sanità come esperto e consulente (nomina politica), dell’ Istituto Superiore di Sanità (nomina politica), Cavaliere della Repubblica (nomina politica), dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (nomina politica).

Nè c’è da stupirsi che con tutte queste buone conoscenze fosse, contemporaneamente , titolare di incarichi pubblici e consigliere di amministrazione della Glaxo. Un vero “Medico sul Campo”, insomma, di quelli che hanno dimestichezza con le barelle, i laboratori, e che non hanno paura di sporcarsi le mani. Perciò è così autorevole e a pieno titolo può certamente far parte della schiera dei Grandi Esperti in questo momento al potere. Lui, Ranieri Guerra, sta alla salute reale come Arcuri sta alle mascherine ai tamponi e ai banchi di scuola reali e come Tridico sta alle pensioni e alle casse integrazioni reali.

Giovanni Negri