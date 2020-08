Com’è possibile che sulla brutta storia dei 2,6 milioni di nuovi banchi scolastici non ci sia una sola inchiesta giornalistica che faccia luce su una gara, gestita dal commissario straordinario all’emergenza sanitaria al di fuori delle regole del codice degli appalti e su cui non si sa praticamente nulla, neppure il nome delle 11 imprese vincitrici, tantomeno il costo di questo appalto, del valore di centinaia di milioni, se non superiore al miliardo?

“Siamo al paradosso che c’è una sorta di segreto di stato su una gara pubblica”, denuncia oggi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

2,6 milioni di banchi singoli, con e senza ruote, che il 22 luglio la ministra Azzolina aveva definito “necessari al distanziamento richiesto dalle linee guida del Cts del ministero della Salute”. Un mese dopo però, il 21 agosto, ha cambiato versione e ha detto che quelli con le ruote, di cui ne sono stati ordinati 450.000, “non sono indispensabili” per la riapertura delle scuole. E allora perché sono stati inseriti in un bando d’urgenza del commissario straordinario?

Poi, cinque giorni fa è arrivato Arcuri stesso a dire che “una parte significativa” dei milioni di banchi ordinati “non ha nulla a che fare con la richiesta del distanziamento” ma è “il risultato di una volontà di rinnovare il parco delle attrezzature delle scuole”. Tanto è vero che “in 173.000 casi sono state richieste sedie, ma non banchi”. Quindi, non c’è alcuna urgenza di consegnare tutti i 2,6 milioni di banchi e sedie alla riapertura delle scuole.

Ma la domanda è: cosa c’entra il rinnovo degli arredi con un appalto di estrema urgenza del commissario straordinario per l’emergenza straordinaria, finalizzato a consentire la riapertura delle scuole in sicurezza?

Ecco, allora, perché tutta a vicenda di questo appalto è coperta da totale segretezza. Se si alza il velo rischiano di venire fuori schifezze e irregolarità a destra e a manca. Come suggeriva il conte zio nei Promessi Sposi, meglio “sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire”.

I banchi scolastici monoposto sono l’esempio lampante di cosa potrebbe succedere se mai dovessero arrivare i soldi del Recovery Fund. Questa, per ora, è la gestione italiana della manna dei soldi arrivati con gli scostamenti di bilancio decisi in questi ultimi mesi: soldi stanziati per un motivo e spesi per un altro, senza la minima trasparenza. In nome di un’emergenza che non c’è ma che viene dichiarata, e poi negata, per consentire di derogare ad ogni regola sugli appalti pubblici. Al trio Conte-Arcuri-Azzolina, impegnati a coprirsi l’un l’altro, sembra essere tutto consentito, impunemente, anche grazie ad un giornalismo fatto di innocue interviste e di nessuna inchiesta degna di questo nome.