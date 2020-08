LA DESTRA CHE NON SA DIRE NO

La Destra che non sa dire No al referendum della demagogia e della vera Casta (i Giuseppi, gli Arcuri, i Tridico mai eletti e votati da nessuno) non convince e tanto meno vince . Va solo a rimorchio dei 5 Stelle e del Pd , con un risultato già scritto . Se vince il Si, come probabilissimo, ha vinto Grillo. Se mai dovesse vincere il No, questa Destra ha perso. Brontolare, alzare crocefissi e fare due manifestazioni di piazza all’anno: questo è tutto quello che questa Destra sa fare .

Giovanni Negri