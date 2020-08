Covid, l’Oms chiede all’Italia più sanzioni

L’Oms dice che per colpa delle scarse sanzioni in Italia si rischiano 4000 contagi al giorno.

La Fda autorizza negli Usa una terapia anti-Covid a base di plasma.

Scontro tra Musumeci, che firma una ordinanza per espellere i migranti dalla Sicilia entro 24 ore, e il Viminale, secondo cui non può decidere lui.

È morto a 94 anni Arrigo Levi.

Il portavoce di Haftar dice che l’accordo di pace è un inganno e accusa la Turchia di volere attaccare Sirte.

Nuove grandi proteste contro Lukashenko.

Secondo la stampa sud-coreana Kim Jong-un sarebbe in coma e la sorella ne prenderebbe il posto.

Suha Arafat, moglie del defunto presidente palestinese Yasser Arafat, con un post su Instagram si è scusata con gli Emirati Arabi Uniti per le proteste di alcuni manifestanti palestinesi scoppiate in seguito alla firma dell’accordo che normalizza le relazioni con Israele, in cui è stata bruciata la bandiera emiratina.

Un uomo “crudele”, “bugiardo”, “ipocrita”, “senza principi” e che “non legge”: così l’ex giudice federale Maryanne Trump Barry descrive il fratello Donald. Secondo una serie di registrazioni effettuate segretamente dalla nipote Mary Trump, autrice di un libro bomba sullo zio, e diffuse in esclusiva dal Washington Post alla vigilia della convention repubblicana.

In Perù la polizia interviene in una festa clandestina di 120 persone, vietata dal lockdown. Nel parapiglia della fuga muoiono 13 persone. Invece in Germania a Halle hanno convocato 4000 volontari tra i 18 e i 50 anni in tre concerti successivi per verificare come il Covid si può trasmettere in eventi di massa.

Trump dichiara lo stato di emergenza per l’incendio di 400.000 ettari in California.

Proteste contro il governo in Israele.

Due 23enni italiani arrestati a Barcellona con l’accusa di avere drogato e stuprato due ragazze.

TikTok impugna il bando di Trump.

Adesso la giunta militare in Mali dice che rimarrà al potere per tre anni.

Boris Johnson accusato di campeggio abusivo.

La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato un finanziamento di 25 miliardi di dollari al servizio postale in vista delle elezioni.

L’ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko grave per il Covid.

la Banca centrale del Libano ha fondi da spendere per soli altri tre mesi. Finirà il sostegno dello Stato per contenere i prezzi delle derrate alimentari e dei beni di prima necessità – pane, farina, carburante, medicine. Rischi per il 55% della popolazione, che potrebbe ridursi a mendicare, e per il 22%, che scivolerebbe negli stenti.

La Valaris, prima società mondiale nel campo delle piattaforme petrolifere, si dichiara in bancarotta. Emblema della crisi che il Covid ha portato in un settore nato nel 1891, e che nel 2016 annoverava ben 1551 piattaforme in tutto il mondo.

Secondo Worldometers, 23.605.542casi di Coronavirus nel mondo, con 812.757 morti e 16.096.729 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.874.146 seguiti dai 3.605.783 del Brasile, 3.110.761 dell’India, 961.493 della Russia, 609.773 del Sudafrica, 594.326 del Perù, 560.164 del Messico, 541.147 della Colombia, 407.879 della Spagna, 397.665 del Cile, 358.905 dell’Iran, 342.154 dell’Argentina, 325.642 del Regno Unito, 307.479 dell’Arabia Saudita, 294.598 del Bangladesh, 293.261 del Pakistan, 259.345 dell’Italia, 258.249 della Turchia, 242.899 della Francia, 234.489 della Germania, 204.341 dell’Iraq. Come vittime gli Usa con 180.604 precedono il Brasile con 114.772, il Messico con 60.480, l’India con 57.715, il Regno Unito con 41.429, l’Italia con 35.437, la Francia con 30.513, la Spagna con 28.838 , il Perù con 27.663, l’Iran con 20.643.