SE LA GERMANIA DIVENTA germania

Il Debito Buono, l’apologia di John Maynard Keynes, la fine del Fiscal Compact. Draghi officia il funerale del Pensiero Unico Tedesco che ha inchiodato per un decennio il continente ai dogmi di cartapesta, dei quali lui stesso fu inflessibile sacerdote e che hanno sulla coscienza un’ Europa che umilia i più poveri (Grecia) e fa andare via i più ricchi (Gran Bretagna). Ma se adesso appare chiaro quanto sia stato stupido confondere l’Europeismo con la difesa dei Dogmi ora sepolti in fretta e furia, ancora non è stata messa in luce la mutata condizione della Germania nel contesto globale. Quella che nel nostro immaginario collettivo resta una Potenza Maiuscola è in realtà divenuta una potenza minuscola. Non è un global player nel mondo globale. Non è una potenza finanziaria (la voragine Deutsche Bank la trascina anzi in un gorgo). Non è un colosso commerciale. La Germania – o per lo meno la Germania ostaggio dei suoi stessi dogmi – è un paese produttore di ottime merci, tendenzialmente meccaniche, dipendente economicamente in larghissima parte da coloro che ancora importano i suoi prodotti anziché sostituirli con altri. Con davanti – ed è questione di mesi – gli Stati Uniti che spostano dal suo suolo 12.000 soldati della Nato, e una Brexit senza alcun Deal alla quale ormai scopertamente punta Londra, che l’industria automobilistica tedesca ha ufficialmente definito “uno scenario da incubo”.

Giovanni Negri