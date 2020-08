PODEMOS. COME NO !

Il ministro dell’interno spagnolo non lo presenta come un muro anti-immigrati ma come un’iniziativa umanitaria. Sta di fatto che il governo del premier Sanchez, formato dalla colazione Psoe-Podemos, ha deciso di elevare dagli attuali sei metri a dieci metri di altezza l’attuale barriera contro gli immigrati clandestini che protegge Melilla e Ceuta, le due enclave spagnole in Marocco, che si affacciano sul mare.

L’aspetto umanitario dell’iniziativa starebbe nel fatto che l’attuale recinzione metallica, sormontata da filo spinato e lame metalliche, voluta dal primo ministro socialista Zapatero nel 2006, sarà sostituita da un muro di acciaio e legno, sormontato da un cilindro di mezzo metro di diametro, che non consente appigli.